F1, GP Austria: le possibili strategie dei team a Spielberg secondo Pirelli
Secondo le simulazioni Pirelli, le due soste restano l'opzione migliore per i team al GP Austria. Aulla carta c'è anche la possibilità dei tre pit-stop, che però potrebbe essere condizionata fortemente dal 'traffico' in un circuito piuttosto corto. Qui tutte le possibilità. La gara scatta alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- Poche ora al via del GP di Austria, con Pirelli - fornitore unico del Mondiale -che ha indicato le strategie consigliate per i team in base ai dati raccolti in questi giorni. Qui andiamo ad esaminate tutte le opzioni.
- Il corto, veloce e insidioso circuito di Spielberg, soprattutto considerando le infernali temperature previste per i 71 giri (53 gradi per l'asfalto!), potrebbe essere portare a scenari inaspettati come accaduto a Barcellona nel round precedente.
- Le indicazioni Pirelli puntano su una strategia a due soste come scelta ottimale. La sequenza più rapida individuata è Medium-Hard-Hard, ovvero una soluzione resa possibile dal fatto che i primi 7 della griglia hanno conservato entrambi i set di pneumatici Hard.
- Sulla carta i team potrebbero puntare anche sulle tre soste. Sulla carta... In concreto, come a Barcellona, il 'traffico' potrebbe essere un grosso problema a Spielberg. Per Hamitlon in Catalunya tutto ha funzionato con i tre pit proprio per l'assenza di traffico, ma questo tracciato è decisamente doiverso...
- Qui il riepilogo con tutte le possibili strategie indicate da Pirelli e le finestre dei pit-stop per la gara di Formula 1 in Austria.