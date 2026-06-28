Doccia fredda Ferrari, peggior risultato del 2026

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Ferrari, doccia fredda nel GP Austria: il peggior risultato di questo Mondiale

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Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Dopo il GP Austria è una doccia fredda, è una grandissima delusione, è peggior risultato della stagione per la Ferrari. Già venerdì si era dimostrata lenta sul passo gara e domenica si è confermata in gara. Problemi di setup, motore, pista in altura, turbo? A Silverstone l'ardua sentenza, su una pista sempre di motore, ma con un layout da circuito vero. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS

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