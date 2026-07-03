E' ancora solo un'ipotesi, ma nel Mondiale 2027 di Formula 1 potrebbero essere due gli italiani in griglia di patrtenza da titolari: oltre a Kimi Antonelli, Leonardo Formaroli pottrebbe avere una chance con la Haas. Qui le ultime news. Si corre intanto in Gran Bretagna: tutto live su Sky e in streaming su NOW

Un altro italiano da titolare in Formula 1 nel prossimo Mondiale? E' ancora solo un'ipotesi al momento, ma per Leonardo Fornaroli la chance potrebbe concretizzarsi. Il campione in carica della Formula 2, oggi nel programma McLaren, potrebbe essere al via del prossimo campionato con la squadra americana Haas. Non c'è ancora l'ufficialità, lo ribadiamo, ma le quotazioni di Fornaroli crescono per il 2027, dove potrebbe prendere il posto del francese Esteban Ocon. Leo, che ha già sostenuto dei test convincenti con la Haas ad Jerez de la Frontera, diventerebbe in questa nuova era della Formula 1 il secondo italiano in pista con Kimi Antonelli. Per Haas, però, resta in piedi anche l'ipotesi Camara.