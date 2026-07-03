Formula 1, Fornaroli potrebbe avere un sedile da titolare nel 2027: l'ipotesi HaasMERCATO PILOTI
E' ancora solo un'ipotesi, ma nel Mondiale 2027 di Formula 1 potrebbero essere due gli italiani in griglia di patrtenza da titolari: oltre a Kimi Antonelli, Leonardo Formaroli pottrebbe avere una chance con la Haas. Qui le ultime news. Si corre intanto in Gran Bretagna: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Un altro italiano da titolare in Formula 1 nel prossimo Mondiale? E' ancora solo un'ipotesi al momento, ma per Leonardo Fornaroli la chance potrebbe concretizzarsi. Il campione in carica della Formula 2, oggi nel programma McLaren, potrebbe essere al via del prossimo campionato con la squadra americana Haas. Non c'è ancora l'ufficialità, lo ribadiamo, ma le quotazioni di Fornaroli crescono per il 2027, dove potrebbe prendere il posto del francese Esteban Ocon. Leo, che ha già sostenuto dei test convincenti con la Haas ad Jerez de la Frontera, diventerebbe in questa nuova era della Formula 1 il secondo italiano in pista con Kimi Antonelli. Per Haas, però, resta in piedi anche l'ipotesi Camara.
La carriera di Leonardo Fornaroli
- Karting (2014-2019): Inizia a gareggiare a 10 anni in Italia. Tra i risultati di rilievo spiccano il terzo posto nel Campionato Italiano X30 Junior (2018) e il podio al prestigioso Trofeo Andrea Margutti (2019).
- Formula 4 (2020-2021): Debutta sulle monoposto con il team Iron Lynx. Nel 2021 ottiene la sua prima vittoria a Misano e conquista 7 podi complessivi, chiudendo al 5° posto nel Campionato Italiano F4.
- Formula Regional (2022): Passa al campionato europeo (FRECA) con il team Trident. Non ottiene vittorie ma si dimostra estremamente solido, chiudendo l'anno all'8° posto assoluto e vincendo il titolo di miglior rookie (esordiente) della categoria.
- Formula 3 e il primo Titolo (2023-2024):
- Nel 2023 debutta in FIA F3 sempre con Trident (11° a fine anno con 3 podi).
- Nel 2024 si laurea Campione del Mondo di Formula 3 a Monza al termine di un finale al cardiopalma. La particolarità del suo trionfo risiede nell'incredibile regolarità: vince il titolo senza conquistare nessuna vittoria in gara, ma grazie a ben 7 podi e continui piazzamenti a punti.
- Formula 2 e il trionfo da Rookie (2025): Passa nella massima categoria propedeutica con il team Invicta Racing. Disputa una stagione eccezionale in cui sblocca anche il fattore vittorie (4 successi tra cui Silverstone e l'Hungaroring). Il 30 novembre 2025, sul circuito di Lusail in Qatar, si laurea Campione del Mondo di Formula 2 al suo anno di debutto.
- L'approdo in Formula 1 (2026): Subito dopo il trionfo in F2, viene integrato nel McLaren Driver Development Programme. Per la stagione 2026, Fornaroli ricopre ufficialmente il ruolo di pilota di riserva, collaudatore e addetto al simulatore per il team McLaren in Formula 1.