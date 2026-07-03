Il sette volte campione del mondo da Silverstone: "Ottavo Mondiale? Piedi per terra, ma lavoro per quello. Amo ciò che faccio e questo aiuta a mantenere la mia voglia di correre: ho ancora un forte legame con il ragazzino che ero e qui mi sono a casa. Penso di avere ancora qualcosa da dare. Passare alla Ferrari è uno shock doppio per via di una cultura totalmente diversa, ma l'essere tra di loro ora è un vero privilegio Vincere questo weekend? Mercedes favorita..."

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