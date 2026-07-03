Formula 2, pole di Camara. Minì partirà 10°. I risultati delle qualifiche a SilverstoneGP Gran Bretagna
A Silverstone in Formula 2 il brasiliano Camara conquista la sua terza pole stagionale. Dietro di lui Dunne, solo decimo in qualifica per Minì, che tuttavia partirà dalla pole nella Sprint Race di sabato 4 luglio e dalla quinta fila nella gara di domenica. In Formula 3 Slater strappa la pole e il diritto di partire davanti a tutti nella Feature Race di domenica
In Formula 2, nelle libere della mattinata a Silverstone, il più veloce è risultato Alexander Dunne (Rodin), davanti a Rafael Camara (Invicta). Solo quinto tempo per il leader della stagione Gabriele Minì (MP) e addirittura undicesimo per il suo primo rivale, il bulgaro Nikola Tsolov (Campos). Da precisare che però il pilota siciliano è andato anche a toccare le barriere di protezione necessitando di una piccola sosta ai box per sostituire il musetto della monoposto e riparare il triangolo della sospensione anteriore sinistra. In qualifica è il brasiliano Camara a stupire tutti, conquistando la terza pole stagionale e dimostrando di essere velocissimo sul giro secco, abbattendo il limite che era di Victor Martins (2025). Dietro di lui Dunne (Rodin), quinto tempo per Tsolov, solo decimo per Minì, che tuttavia partirà dalla pole nella Sprint Race di domani (sabato 4 luglio), ma solo dalla quinta fila nella gara di domenica, quando sarà importante gestire bene le gomme e al via controllerà da dietro tutti i suoi avversari diretti.
Formula 3, De Polo scatterà dalla terza fila
Nel Northamptonshire, a Silverstone, quinto appuntamento stagionale della Formula 3 aperto come sempre dalle prove libere in mattinata e dal superlavoro della Direzione Corse nel valutare i track limits commessi dai piloti e validare o meno i tempi sul giro nel primo assaggio di pista del week-end. In evidenza Ernesto Rivera (Campos) e Matteo De Palo (Trident), con risultati cronometrici tuttavia sempre più alti dei limiti segnati in passato e ancora poco indicativi rispetto alle attese. Freddie Slater (Trident) è stato squalificato dalla sessione, per non essere stato in grado di fornire il livello minimo di carburante richiesto (0.8kg). In qualifica però Slater si è preso la sua rivincita conquistando la pole position e il diritto di partire davanti a tutti nella Feature Race di domenica 5 luglio, con accanto Nael (Campos). Dalla terza fila scatterà l’italiano De Polo. Solo dalla sesta fila invece il leader del campionato Ugochukwu (Campos) che con il dodicesimo tempo - ma grazie al rovesciamento dei primi dodici risultati cronometrici in griglia - domani in Sprint Race partirà dalla prima fila e avrà così l’occasione di guadagnare punti preziosi per la sua classifica.