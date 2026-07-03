In Formula 2, nelle libere della mattinata a Silverstone, il più veloce è risultato Alexander Dunne (Rodin), davanti a Rafael Camara (Invicta). Solo quinto tempo per il leader della stagione Gabriele Minì (MP) e addirittura undicesimo per il suo primo rivale, il bulgaro Nikola Tsolov (Campos). Da precisare che però il pilota siciliano è andato anche a toccare le barriere di protezione necessitando di una piccola sosta ai box per sostituire il musetto della monoposto e riparare il triangolo della sospensione anteriore sinistra. In qualifica è il brasiliano Camara a stupire tutti, conquistando la terza pole stagionale e dimostrando di essere velocissimo sul giro secco, abbattendo il limite che era di Victor Martins (2025). Dietro di lui Dunne (Rodin), quinto tempo per Tsolov, solo decimo per Minì, che tuttavia partirà dalla pole nella Sprint Race di domani (sabato 4 luglio), ma solo dalla quinta fila nella gara di domenica, quando sarà importante gestire bene le gomme e al via controllerà da dietro tutti i suoi avversari diretti.