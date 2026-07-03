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Hamilton in pole nella Sprint a Silverstone: "Belle sensazioni, grande lavoro in fabbrica"

ferrari

Hamilton è entusiasta dopo la pole conquistata nella qualifica Sprint a Silverstone in 1:28.376: "Voglio ringraziare tantissimo tutti in fabbrica perché devo tutto a loro, stanno spingendo. L’anno scorso eravamo un po' bloccati in una terra di nessuno e non potevamo fare molto. Quest’anno stanno continuando ad aggiungere pezzi alla macchina e ogni weekend portiamo qualcosina di nuovo". Sabato 4 luglio Sprint alle 13 e qualifiche alle 17 LIVE su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA

È un weekend solare e sorridente quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti dopo aver conquistato la pole nella qualifica Sprint a Silverstone. I tifosi britannici, l'aria di casa e la "sua" pista lo hanno galvanizzato, portandolo davanti a tutti e staccando Kimi Antonelli di appena 11 millesimi: "Oggi sono davvero felicissimo. Avete sentito cosa avevo detto onestamente in conferenza stampa… Dicevo che questa pista non sarebbe stata la stessa per noi, è quello che pensavamo... Invece la pista è sempre fenomenale, dà sempre sensazioni grandiose, il calo del motore non è neanche vicino a quello che ci aspettavamo. E oltre a questo, ieri tutti mi avevano spaventato, dicevano che saremmo stati indietro di sei decimi in rettilineo, e in effetti nell'ultima gara eravamo così indietro in rettilineo. E invece oggi all'improvviso siamo lì più o meno, abbiamo potuto competere con loro anche in qualifica. Voglio ringraziare tantissimo tutti in fabbrica perché devo tutto a loro, stanno spingendo. L’anno scorso eravamo un po' bloccati in una terra di nessuno e non potevamo fare molto. Quest’anno stanno continuando ad aggiungere pezzi alla macchina e ogni weekend portiamo qualcosina di nuovo, aggiungendo prestazioni a questa macchina ed è una sensazione fantastica. Silverstone è una pista meravigliosa, è la pista migliore", conclude Hamiilton.

video f1

Hamilton, il giro pole per la Sprint a Silverstone

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