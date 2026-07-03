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GP Silverstone, Antonelli: "Sorpresa Ferrari. Ora va come noi, quasi un pelo meglio..."

mercedes

Antonelli, 2° al termine della qualifica Sprint, si complimenta per la pole conquistata da Hamilton per appena 11 millesimi: "Bisogna stare attenti alla Ferrari. È stata una sorpresa quanto hanno guadagnato in dritto rispetto alle gare precedenti. Adesso vanno come noi o addirittura quasi un pelino meglio, devo dire che han fatto un bello step". Sabato 4 luglio Sprint alle 13 e qualifiche alle 17 LIVE su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT - GRIGLIA DI PARTENZA

Kimi Antonelli partirà dalla seconda posizione nella Sprint Race di Silverstone. Il pilota italiano ha mancato la pole per appena 11 millesimi, frutto di un grande giro realizzato da Lewis Hamilton (il più veloce nella qualifica Sprint in 1:28.376). Il talento della Mercedes riconosce i miglioramenti della Ferrari: "È dall’inizio di questo GP che dico che bisogna stare attenti alla Ferrari, sono stati una sorpresa. È stata una sorpresa quanto hanno guadagnato in dritto rispetto alle gare precedenti. Adesso vanno come noi o addirittura quasi un pelino meglio, devo dire che han fatto un bello step, però noi siamo lì. Hamilton e la sua squadra in generale hanno fatto un grandissimo lavoro. Anche noi abbiamo fatto un grande lavoro, quindi bisognerà solo cercare di migliorare sabato, in modo tale da fare una bella Sprint, e poi cercare di fare quello step in più in qualifica. A livello di energia oggi non eravamo messi benissimo, Ferrari sembrava fare qualcosina di diverso e andare meglio, c'è un pochino di lavoro da fare anche sulla macchina, però devo dire che siamo messi bene".

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