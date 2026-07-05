F1, le pagelle del GP Silverstone di Leo Turrini. Leclerc, era ora: 10
Carletto torna sul gradino più alto del podio dopo 623 giorni, si toglie la scimmia dalla spalla, si riappropria della sua Ferrari. Hamilton ha perso un'occasione, Kimi campione vero a ribellarsi alla malasorte. Tutti i voti della domenica inglese. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW
A cura di Leo Turrini
- L’arrivo dietro safety nulla toglie alla straordinaria domenica di Carletto. Torna sul gradino più alto del podio dopo 623 giorni, si toglie la scimmia dalla spalla, si riappropria della sua Ferrari. Era ora. Grandissimo Charles, thank you!
- Imperfetto. Allo start e non solo, con incubo bandiera gialla nel finale, che non lo favorisce. Ha perso una occasione, come Vasco in Colpa d’Alfredo…
- Tiene a galla in qualche modo una McLaren modesta modesta.
- Un clamoroso piazzamento deluxe al volante della ex Minardi.
- Si lamenta via gara del compagno di scuderia, rimproverato in quanto troppo lento. Il ragazzo ha carattere.
- Regala finalmente un sorriso a Mattia Binotto e alla Audi.
- Con lui la Binotta è stata meno generosa.
- A volte il destino è davvero bastardo! Forse in carriera Kimi non aveva mai guidato così bene. Persino commovente per l’ostinazione con la quale tenta di ribellarsi alla malasorte. E’ un campione vero.
- Dopo la sfortuna della foratura la dea bendata gli regala i guai di Antonelli e Verstappen. Ma la sua campagna d’Inghilterra rimane imbarazzante.
- Si indigna giustamente con una Red Bull che si dimostra non all’altezza del suo talento.
- Ovviamente non è veloce come Super Max ma il risultato è positivo.
- A quanto pare i rimproveri di Flavio Briatore hanno fatto effetto. Gara tosta, punti buoni.
- Arriva alle spalle dell’argentino e non è abituato.
- Il sangue non è acqua: l’indomabile Frenando è tornato alla vittoria aggiudicandosi il Gp riservato alle monoposto costruite coi mattoncini Lego!
- Lui perde pure con la macchinina giocattolo. E si becca anche una penalizzazione.
- Festeggerà con un bicchiere di tequila aver finito davanti a Bottas.
- Turista per caso, anzi, forse turista per sempre.
- Trasmette la sensazione di essere ormai rassegnato alla dimensione del gregario mestierante.
- L’Orsetto fa quello che può, la Haas è quello che è.
- Il contatto iniziale con Bearman francamente se lo poteva risparmiare.
- Come un torero sull’orlo del prepensionamento, purtroppo.
- Un botto in partenza lo obbliga ad una malinconica domenica. Rischia di diventare una abitudine.