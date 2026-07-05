Tsolov (Campos) vince la sesta gara stagionale (quarta Feature Race) davanti a Villagomez (VAR) e Maini (ART). Il bulgaro in classifica sale a quota 141, contro i 122 di Minì che lascia la leadership del campionato. Terzi a pari merito Camara e Dunne a 92 punti. In F1 GP di Gran Bretagna è live alle 16 su Sky e in streaming su NOW CLASSIFICA FORMULA 2

Sorpasso in vetta alla classifica della Formula 2. Il bulgaro Tsolov vince la Feature Race di Silverstone e mette la freccia sull'italiano Minì. I due erano appaiati dopo la Sprint di ieri. Sul podio inglese anche Villagomez e Maini.

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Grande chance per Rafael Camara (Invicta), alla terza pole stagionale, e Alexander Dunne (Rodin) per recuperare punti preziosi in classifica alla coppia di leader Tsolov-Minì, che dopo l’uno-due di ieri ha vistosamente allungato il vantaggio in graduatoria generale. Il bulgaro della Campos parte infatti dalla terza fila, il siciliano del team MP solo dalla quinta. Quindi sia a Nikola Tsolov che a Gabriele Minì è richiesto fare degli straordinari per mantenere ampio il solco scavato prima di questa Feature Race di Silverstone, approfittando anche delle collettive defaillances di Beganovic, Leon, Stenshorne, Maini e Van Hoepen, tutti qualificatisi dalla sesta fila in giù. In particolare Stenshorne che prima ancora del giro veloce deve accettare forzatamente che il proprio motore Méchachrome vada arrosto e lo lasci a piedi anzitempo.

Al via è bagarre per la conquista della testa della corsa e per cercare di guadagnare la miglior posizione possibile in vista anche del momento strategico nel quale operare il rientro in pit lane per il cambio gomme obbligatorio. Davanti tutti con le morbide, solo Durksen, Villagomez e Minì con le dure nella top ten. Il primo leader della gara è Maini, partito benissimo. Malissimo invece Camara, che perde tre posizioni. Tsolov secondo, Minì con gomme hard scivola dodicesimo. Al quinto giro le gomme soft cominciano a degradare e le hard a lavorare meglio. Minì recupera due posizioni. Camara chiede di rientrare a inizio sesto giro. Poco più avanti chiamata la sosta a Maini e Dunne. All’inizio del settimo passaggio inizia la sarabanda di pit stop per i piloti gommati morbidi. Tsolov incluso. Traffico in pit lane. In testa, virtualmente Villagomez, davanti a Durksen e Minì, che con le gomme hard andranno avanti per buona parte della corsa, almeno fino al ventitreesimo giro. Intanto pioggia di track limits che cominciano a pesare sulla condotta dei piloti.