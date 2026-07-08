George Russell, partito come il favorito per il titolo, è rimasto sbalordito dalla velocità di Kimi Antonelli e dopo nove gare si trova 25 punti dietro all'italiano in classifica. Entrambi hanno avuto alcuni problemi tecnici in stagione, terminando fuori dalla top 10 in due gare a testa, l'ultima delle quali a Silverstone ha fatto perdere almeno 18 punti ad Antonelli. Ne ha approfittato proprio Russell, che a un certo punto si trovava virtualmente a 62 punti dal compagno di squadra nel Mondiale e ha poi chiuso secondo. "Non so se la fortuna si sia bilanciata o meno, ma basandomi sulle mie prestazioni e sulle sue prestazioni nel corso di queste nove gare, penso che un distacco di 25 punti a suo favore sia probabilmente corretto. Finora quest'anno ha fatto un lavoro migliore del mio, quindi merita di essere davanti a me", ha spiegato a Sky Sports Uk. "Faccio ancora fatica a capire questa macchina. Se voglio lottare per il campionato, le prestazioni devono migliorare. Devo migliorare io, devo lavorare meglio con la squadra".