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Russell: "Antonelli merita di essere davanti a me, devo migliorare"

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©IPA/Fotogramma

Il pilota Mercedes a Sky Sports Uk: "Finora quest'anno Kimi ha fatto un lavoro migliore del mio: faccio ancora fatica a capire questa macchina". Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

F1, GP SILVERSTONE: HIGHLIGHTS

George Russell, partito come il favorito per il titolo, è rimasto sbalordito dalla velocità di Kimi Antonelli e dopo nove gare si trova 25 punti dietro all'italiano in classifica. Entrambi hanno avuto alcuni problemi tecnici in stagione, terminando fuori dalla top 10 in due gare a testa, l'ultima delle quali a Silverstone ha fatto perdere almeno 18 punti ad Antonelli. Ne ha approfittato proprio Russell, che a un certo punto si trovava virtualmente a 62 punti dal compagno di squadra nel Mondiale e ha poi chiuso secondo. "Non so se la fortuna si sia bilanciata o meno, ma basandomi sulle mie prestazioni e sulle sue prestazioni nel corso di queste nove gare, penso che un distacco di 25 punti a suo favore sia probabilmente corretto. Finora quest'anno ha fatto un lavoro migliore del mio, quindi merita di essere davanti a me", ha spiegato a Sky Sports Uk. "Faccio ancora fatica a capire questa macchinaSe voglio lottare per il campionato, le prestazioni devono migliorare. Devo migliorare io, devo lavorare meglio con la squadra".

"Lotta serrata con Ferrari, c'è anche Hamilton"

"Ora la lotta con la Ferrari è serrata, quindi non siamo solo io e Kimi, anche Lewis è ancora molto vicino", ha aggiunto. I problemi tecnici della Mercedes e il buon momento di forma della Ferrari hanno infatti permesso a Lewis Hamilton di portarsi a 32 punti dalla testa della classifica, anche se Russell rimane concentrato su altro: "Non ci sto pensando, perché ho le mie cose di cui occuparmi e su cui migliorare da parte mia. Ho lasciato Monaco tre gare fa con 68 punti di distacco e ora me ne vado con 25, ma non potrà durare per sempre a meno che i risultati e le prestazioni non migliorino."

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