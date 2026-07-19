La prova che chiude il fine settimana belga della Formula 3 la vince il messicano Rivera davanti a che riesce a chiudere terzo davanti a Yamakoshi e Slater. Ottimo quarto Colnaghi (MP), decimo e a punti Badoer (Rodin). In testa alla classifica del campionato resta l'americano Ugochukwu, che chiude 21esimo e ora ha un solo punto di vantaggio sul primo degli inseguitori. Alle 15 il GP di Formula 1 live su Sky e in streaming su NOW

Fa festa il messicano Ernesto Rivera che si aggiudica la Feature Race che chiude il weekend della Formula 3 a Spa. Sul podio salgono anche Yamakoshi e Slater. In testa alla classifica del campionato resta l'americano Ugochukwu, che chiude 21esimo e ora ha un solo punto di vantaggio sul primo degli inseguitori.

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Temperature fresche e gomme medie per la Feature, con Slater (Trident) schierato in pole position e il leader del campionato Ugochukwu (Campos) che scatta dalla settima fila. In mezzo, dalla quarta fila parte il nostro Badoer (Rodin), ieri sul podio. Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia, con Nael (Campos) e Stromsted (Trident) alla ricerca di quella rimonta in grado di tenere ancora vive le speranze di restare in lotta per il titolo stagionale di categoria. Dopo l’eau rouge il primo leader della corsa è Yamakoshi, dopo una grande partenza di Taponen. Non è partito dalla griglia Bhirombhakdi, fermo in ghiaia David, mentre Nael-dopo un contatto con Del Pino rischia di portare fuori il compagno di squadra Ugochukwu e si ritrova con l’ala anteriore danneggiata dopo un contatto in prima curva. Safety Car. Il francese rientra ai box.

Si ritirano David, Bhirombhakdi e De Palo. Stromsted è sesto. Restart al quarto giro. Al settimo giro Slater sorpassa Taponen e guadagna la seconda piazza. All’ottavo passaggio Slater passa anche Yamakoshi e virtualmente scavalca anche Ugochukwu in classifica generale. Nel passaggio successivo Rivera sorpassa Taponen, rimettendoci un deflettorino dell’ala anteriore. Poi Taponen sbaglia e Colnaghi lo infila. Rivera, secondo, intanto si getta all’inseguimento di Slater. Al decimo giro si ritira anche Barrichello. A tre tornate dalla fine Rivera diventa leader della corsa scavalcando Slater, ma dietro Ugochukwu esce dalla zona punti. Al tredicesimo giro anche Yamakoshi sorpassa Slater. A due giri dal termine la corsa diventa una gara di sopravvivenza delle gomme.