F1, la Fia pubblica i risultati dell'ADUO: Mercedes tra il 2 e il 4%, Ferrari oltre il 4%

Ufficiale il report della Fia relativo all'ADUO: Red Bull ha il motore migliore, mentre Mercedes si trova nella fascia tra il 2 e il 4%. Superiore al 4%, invece, il distacco di Ferrari, Audi e Honda. Il Mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza live su Sky e in streaming su NOW LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE

La FIA ha ufficializzato gli esiti delle prime due analisi legate all'ADUO per la stagione 2026 di Formula 1. Il primo periodo di valutazione si è concluso dopo il GP del Canada (24 maggio), mentre il secondo è terminato al GP d'Ungheria, corso lo scorso 26 luglio. Secondo quanto riportato dalla Federazione, il motore migliore in griglia non è della Mercedes, ma è della Red Bull. Il team di Brackley, in questo momento in testa al Mondiale piloti con Kimi Antonelli e anche in quello Costruttori, rientra invece nella prima fascia ADUO, compresa tra il 2 e il 4%. Questo vuol dire che la Mercedes avrà a disposizione un aggiornamento extra nel 2026 e un altro nel 2027. Discorso diverso per gli altri motoristi. Come si legge dal comunicato Fia, infatti, Audi, Ferrari e Honda sono nella fascia superiore al 4% e, proprio per questo, potranno ottenere due omologazioni aggiuntive nel 2026 e due nel 2027. Il terzo periodo di revisione ADUO, iniziato in Olanda (GP corso domenica), finirà in Messico (1 novembre).

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L'extra-budget per i team Considerando questa situazione, e in base a quanto stabilito dal regolamento, la Ferrari - che come abbiamo detto si trova in una fascia superiore al 4% - avrà a disposizione anche un aumento del limite di spesa di almeno $4,650,000. Mercedes avrà invece un extra-budget fino a 3 milioni di dollari.

Che cos'è l'ADUO Per ADUO, il cui acronimo sta per Additional Development and Upgrade Opportunities (Opportunità Addizionali di Sviluppo e Aggiornamento), si intende il meccanismo introdotto dalla Fia che offre una chance di recupero ai motoristi che si trovano in netto svantaggio prestazionale rispetto alla power unit di riferimento. L'obiettivo della Federazione - considerando l'inizio della nuova era con i regolamenti 2026 - è quello di garantire un maggiore equilibrio in pista. Leggi anche Cos'è ADUO: la regola che può riequilibrare la F1