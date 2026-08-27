Alpine, Franco Colapinto rinnova il suo contratto fino al 2027

Alpine festeggia il rinnovo di contratto di Franco Colapinto, che resterà con la scuderia di Flavio Briatore anche per il 2027. Con Gasly in scadenza nel 2028, la squadra francese confermerà l'intera lineup di piloti nella prossima stagione. La Formula 1 torna a Monza dal 4 al 6 settembre: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Alpine ha annunciato ufficialmente che Franco Colapinto correrà con il team francese nel 2027: il pilota argentino ha rinnovato di un anno il suo contratto, che scadeva nel 2026, con la squadra di Flavio Briatore. L'argentino, che ha esordito in Formula 1 nel 2024 con la Williams, è sul sedile dell'Alpine dal Gran Premio dell'Emilia-Romagna del 2025, quando sostituì Jack Doohan sulla monoposto francese. Colapinto condividerà ancora il box con Pierre Gasly, sotto contratto con Alpine fino al 2028. In questa stagione, l'argentino ha collezionato 19 punti nei primi 12 Gran Premi, con il sesto posto di Montreal come miglior risultato non solo del 2026, ma della sua intera carriera, al momento.
Colapinto: "Grato a tutti per la fiducia in me"
Dopo aver rinnovato con Alpine, Franco Colapinto ha espresso la sua gioia per la possibilità di continuare con la squadra francese in Formula 1: "Sono davvero felice di rimanere con questo team nel 2027. Mi sento benissimo e molto a mio agio qui, ed è stato ancora più bello vedere che abbiamo fatto progressi significativi quest'anno rispetto allo scorso. Abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere e so che la squadra sta lavorando duramente per trovare prestazioni e rendere la vettura sempre migliore. I nostri obiettivi a lungo termine sono chiari: competere e vincere. Sono grato al team, a Flavio e a Steve per la fiducia riposta in me come uno dei piloti per il futuro. Non vedo l'ora di vedere come si evolveranno le cose e di concentrarmi prima di tutto sul mio lavoro in pista"
Briatore: "Franco merita la F1 e questo team"
Il team principal della squadra francese, Flavio Briatore, ha commentato così il rinnovo di Colapinto: "Siamo molto felici di confermare la nostra formazione piloti per il 2027 con Franco che rimane come pilota titolare al fianco di Pierre. Per me la continuità è fondamentale. Dal punto di vista dei piloti la situazione è ora definita e, come ho detto più volte, anche se questo è un tassello importante del puzzle, la cosa più rilevante che dobbiamo fare bene è progettare e costruire un'auto da corsa veloce, che rimane in assoluto la nostra priorità numero uno. Quest'anno abbiamo visto Franco crescere e maturare fino a diventare un grande pilota. I suoi risultati a Miami e Montréal in particolare hanno confermato ciò che già sapevo: Franco merita la Formula 1 e merita questo team. Mi aspetto che sia Franco che Pierre continuino a fare un lavoro fantastico in pista e che l'intera squadra spinga senza sosta fino a quando non saremo in grado di lottare e vincere nelle prime posizioni di questo sport"