Alpine, Franco Colapinto rinnova il suo contratto fino al 2027

Alpine festeggia il rinnovo di contratto di Franco Colapinto, che resterà con la scuderia di Flavio Briatore anche per il 2027. Con Gasly in scadenza nel 2028, la squadra francese confermerà l'intera lineup di piloti nella prossima stagione. La Formula 1 torna a Monza dal 4 al 6 settembre: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW F1, TUTTE LE SCADENZE DI CONTRATTO DEI PILOTI IN GRIGLIA

Alpine ha annunciato ufficialmente che Franco Colapinto correrà con il team francese nel 2027: il pilota argentino ha rinnovato di un anno il suo contratto, che scadeva nel 2026, con la squadra di Flavio Briatore. L'argentino, che ha esordito in Formula 1 nel 2024 con la Williams, è sul sedile dell'Alpine dal Gran Premio dell'Emilia-Romagna del 2025, quando sostituì Jack Doohan sulla monoposto francese. Colapinto condividerà ancora il box con Pierre Gasly, sotto contratto con Alpine fino al 2028. In questa stagione, l'argentino ha collezionato 19 punti nei primi 12 Gran Premi, con il sesto posto di Montreal come miglior risultato non solo del 2026, ma della sua intera carriera, al momento.

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Colapinto: "Grato a tutti per la fiducia in me" Dopo aver rinnovato con Alpine, Franco Colapinto ha espresso la sua gioia per la possibilità di continuare con la squadra francese in Formula 1: "Sono davvero felice di rimanere con questo team nel 2027. Mi sento benissimo e molto a mio agio qui, ed è stato ancora più bello vedere che abbiamo fatto progressi significativi quest'anno rispetto allo scorso. Abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere e so che la squadra sta lavorando duramente per trovare prestazioni e rendere la vettura sempre migliore. I nostri obiettivi a lungo termine sono chiari: competere e vincere. Sono grato al team, a Flavio e a Steve per la fiducia riposta in me come uno dei piloti per il futuro. Non vedo l'ora di vedere come si evolveranno le cose e di concentrarmi prima di tutto sul mio lavoro in pista"