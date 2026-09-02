Con l'evento 'Drive to Monza' a Milano, prende il via la settimana del Gran Premio d'Italia, un evento da record che va verso il tutto esaurito. L'Italia si presenta all'appuntamento al vertice delle classifiche e con un grande motivo d'orgoglio: l'omaggio della Ferrari a Michael Schumacher, con le sette stelle del campione tedesco che tornano sulla livrea della Rossa a vent'anni dal suo ultimo trionfo sul circuito brianzolo. Tutto il fine settimana LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

In attesa del momento e di quando domenica si spegneranno i semafori, si può dire che una delle settimane più intense e attese dell'anno ha preso ufficialmente il via: arriva il GP d'Italia a Monza. Dai blocchi di partenza della sede milanese dell'ACI la spinta istituzionale è stata fortissima, e mai come quest'anno il gran premio di casa nostra sembra carico di aspettative ma soprattutto d'orgoglio.



L'Italia ci arriva in effetti a spalle larghissime, con Kimi Antonelli leader del Mondiale e la Ferrari diretta inseguitrice della Mercedes, pronta ad approfittare della vulnerabilità che la W17 sta dimostrando in attesa dei prossimi aggiornamenti. Un autodromo ulteriormente rinnovato in alcune parti è pronto ad accogliere l'invasione rossa e superare il record delle quasi 370 mila presenze dello scorso anno essendo l'evento già confermato sold out.

