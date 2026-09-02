Monza, scatta la settimana del GP: tra l'orgoglio tricolore e l'omaggio Ferrari a SchumiGP ITALIA
Con l'evento 'Drive to Monza' a Milano, prende il via la settimana del Gran Premio d'Italia, un evento da record che va verso il tutto esaurito. L'Italia si presenta all'appuntamento al vertice delle classifiche e con un grande motivo d'orgoglio: l'omaggio della Ferrari a Michael Schumacher, con le sette stelle del campione tedesco che tornano sulla livrea della Rossa a vent'anni dal suo ultimo trionfo sul circuito brianzolo. Tutto il fine settimana LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
In attesa del momento e di quando domenica si spegneranno i semafori, si può dire che una delle settimane più intense e attese dell'anno ha preso ufficialmente il via: arriva il GP d'Italia a Monza. Dai blocchi di partenza della sede milanese dell'ACI la spinta istituzionale è stata fortissima, e mai come quest'anno il gran premio di casa nostra sembra carico di aspettative ma soprattutto d'orgoglio.
L'Italia ci arriva in effetti a spalle larghissime, con Kimi Antonelli leader del Mondiale e la Ferrari diretta inseguitrice della Mercedes, pronta ad approfittare della vulnerabilità che la W17 sta dimostrando in attesa dei prossimi aggiornamenti. Un autodromo ulteriormente rinnovato in alcune parti è pronto ad accogliere l'invasione rossa e superare il record delle quasi 370 mila presenze dello scorso anno essendo l'evento già confermato sold out.
Numeri che confermano il rapporto speciale e unico tra Monza e la Formula 1, come ha voluto sottolineare il gran capo Stefano Domenicali. Più che mai quest'anno c'è la voglia quindi di vivere il presente ma con un'eredità importante, quella di Michael Schumacher. Trent'anni dopo il suo primo successo al volante di una Rossa e vent'anni dopo la sua ultima vittoria a Monza, le sette stelle del tedesco tornano sulla livrea Ferrari caricando ancora di più l'ambiente. Sarà un'unica e costante passerella fino a sedersi in macchina anche per Leclerc ed Hamilton che tra poche ora sono attesi a Palazzo Reale, sempre in centro a Milano. In attesa dei numeri e dei riscontri, per sentire tutto l'orgoglio italiano possibile ed emozionarsi, prima di emozionare.