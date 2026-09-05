F1, Ferrari e l'analisi delle qualifiche del GP Italia: che gara attenderci a MonzaL'ANALISI
Introduzione
La qualifica del Gran Premio d'Italia a Monza lascia in casa Ferrari un mix di amaro in bocca e consapevolezza tattica in vista della gara. Dopo la penalità a Piastri le Rosse sono in seconda fila e avranno le loro chance come sottolineato da team principal Vasseur a Sky. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
FERRARI, GRIGLIA E NUMERI DELLA QUALIFICA A MONZA
- Charles Leclerc: 3° posto (1:22.004)
- Lewis Hamilton: 4° posto (1:22.011)
- Le Ferrari sono salite di una posizione dopo la penalità a Piastri (McLaren)
- Pole Position sorpresa: Pierre Gasly (Alpine, 1:21.786), seguito da George Russell (Mercedes)
- LO SCHIERAMENTO COMPLETO A MONZA
L'ANALISI DELLA QUALIFICA DELLE ROSSE
Per quanto contimo le sensazioni, il sabato di Monza della Ferrari lascia un mix si sensazioni, tra amaro in bocca ma anche di consapevolezza che il potenziale per fare bene c'è. Partiamo allora dalla gestione del motore e depotenziamento/clipping: la SF-26 si è presentata a Monza con l'aggiornamento sulla Power Unit (tutto su Aduo-2). Ora, se al venerdì e durante le FP3 la gestione dell'energia e dell'ibrido aveva mostrato segnali molto incoraggianti (con una netta riduzione del fenomeno del super-clipping nei tratti ad alta velocità), nel Q3 il picco di prestazione sul giro secco non è bastato per scendere sotto il muro del 1:22.0.
- Leclerc ha chiuso in 1:22.004
- Hamilton ha chiuso in 1:22.011
- QUI CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE
LE SCIE A MONZA PER ORA NON HANNO AIUTATO: PERCHE'
A Monza il gioco dei trenini e dei giochi di scia è cruciale. Nel finale del Q3 la gestione del traffico e della posizione in pista non ha offerto né a Leclerc né ad Hamilton il traino perfetto rispetto a quanto ottenuto e sfruttato da Alpine e Mercedes. Emblematico il team radio di Leclerc a caldo ("Parliamo nel box, per favore"), a testimonianza di una preparazione del giro non del tutto ottimizzata dal punto di vista operativo
ASSETTO E BILANCIAMENTO
La SF-26 nel complesso ha mostrato un'ottima stabilità nei cambi di direzione (Variante del Rettifilo e Ascari) e in staccata alla Parabolica/Alboreto. L'assetto leggero a basso carico garantisce velocità di punta importanti, ma la ricerca del compromesso tra trazione in uscita dalle curve lente e allungo nei rettilinei ha pagato un piccolo scotto rispetto alla 'sorpresona' Alpine di Gasly e alla Mercedes di Russell.
E ALLORA CHE GARA SARA' PER LA FERRARI?
- Passo gara favorevole: i dati raccolti durante le simulazioni di long run del venerdì evidenziano una Ferrari solida sul ritmo sulla media e lunga distanza, con un degrado gomma contenuto e una gestione dell'ibrido pensata proprio sulla durata.
- La penalità a Piastri è un aiuto? La seconda fila tutta rossa e una partenza senza la pressione di dover difendere la pole subito alla Prima Variante, offre alle due SF-26 di sfruttare il gioco delle scie al primo giro su Gasly e Russell. Certo, tra il dire e il fare...
- Variabile sorpassi e DRS: con le velocità di punta ritrovate, la rimonta o la gestione dell'undercut sui primi diventa un'arma su cui poter impostare la strategia a Monza.
VASSEUR: "CI SARANNO OPPORTUNITA' IN GARA"
"Sapevamo anche che sarebbe stato estremamente difficile battere Russell, sarebbe stato comunque complicata la pole per via del disegno della pista. Nel Q2 abbiamo avuto un problema con la batteria nel secondo run e siamo arrivati molto vicini a essere estromessi. Con queste circostanze non è un buon risultato, ma dà alla Ferrari una buona occasione anche per il gran premio".