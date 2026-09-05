"Sapevamo anche che sarebbe stato estremamente difficile battere Russell, sarebbe stato comunque complicata la pole per via del disegno della pista. Nel Q2 abbiamo avuto un problema con la batteria nel secondo run e siamo arrivati molto vicini a essere estromessi. Con queste circostanze non è un buon risultato, ma dà alla Ferrari una buona occasione anche per il gran premio".