Formula 1, la griglia di partenza del Gp a Monza
Un clamoroso Pierre Gasly su Alpine conquista la sua prima pole in carriera a Monza: il francese precede Russell, Piastri (investigato per impeding, possibile una sanzione) e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Kimi, penalizzato per cambio PU, parte 20° davanti a Lawsone Albon, anche loro che scontano penalità. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- A Monza qualifiche pazze: Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel GP Italia.
- Il francese precede Russell, Piastri (investigato per impeding), Leclerc, Hamilton e Verstappen.
- Antonelli è 7° ma partirà 20° per la penalità inflitta per cambio PU.