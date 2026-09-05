Un clamoroso Pierre Gasly su Alpine conquista la sua prima pole in carriera a Monza: il francese precede Russell, Piastri (investigato per impeding, possibile una sanzione) e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Kimi, penalizzato per cambio PU, parte 20° davanti a Lawsone Albon, anche loro che scontano penalità. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE