Rivivi uno dei momenti più toccanti del weekend del GP Italia: Antonelli conquista uno straordinario podio casalingo e trasforma la premiazione in un'emozione indimenticabile. Con la mano sul cuore e gli occhi lucidi, il giovane talento italiano canta l'Inno insieme a un Autodromo di Monza in delirio. Un VIDEO intenso che racchiude grinta, talento e l'orgoglio di una vittoria entrata nella storia della F1. Il Mondiale torna a Madrid: diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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