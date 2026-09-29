Fernando Alonso sarà in Formula 1 anche nel 2027. Lo ha annunciato il due volte campione del mondo con un video in cui ha 'trollato' tutti i tifosi e gli appassionati. L'Aston Martin ha comunicato sui social un messaggio per il mezzogiorno londinese, postando il video di una sedia vuota. Sul web tante speculazione e una certezza: quella sedia era simile a quella utilizzata da Sebastian Vettel per annunciare il proprio ritiro, sempre in casa Aston. Quando alle 12 è stato pubblicato il video, Fernando Alonso si è seduto e con un sottofondo di musica malinconica ha cominciato un discorso molto emozionante: "La Formula 1 è stata fantastica con me. Ho avuto una carriera incredibile. Ho viaggiato in tutto il mondo, ho corso per più di 23 anni, in più di 400 Gran Premi, e ho ottenuto più di quanto avessi mai sognato. Mi ci è voluto un po’ di tempo per prendere la mia decisione, ma ora ho le idee molto chiare in testa. Mi ritirerò dalla Formula 1… ma non ancora. Mi sento ancora veloce, motivato e con una grande passione per la Formula 1 e per questo sport. Quindi sì, sono felicissimo di continuare a correre nella categoria regina e in quella che è la mia vita". Una vera e propria 'trollata' per Fernando, che a 46 anni si appresta a correre la stagione n.24 in carriera in F1.

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