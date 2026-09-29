Alonso rinnova e 'trolla' il web: "Mi ritiro... ma non ancora!". VIDEOaston martin
Prima l'annuncio di un video con una sedia, simile a quella usata da Sebastian Vettel per comunicare il suo ritiro. Poi una musica malinconica accompagnano le parole di Fernando Alonso: "La F1 mi ha dato tanto, ho preso una decisione: mi ritirerò... ma non ancora! Sono motivato e veloce, felice di proseguire in F1". Così l'annuncio di Aston Martin per il rinnovo per il 2027 dello spagnolo (e di Stroll)
Fernando Alonso sarà in Formula 1 anche nel 2027. Lo ha annunciato il due volte campione del mondo con un video in cui ha 'trollato' tutti i tifosi e gli appassionati. L'Aston Martin ha comunicato sui social un messaggio per il mezzogiorno londinese, postando il video di una sedia vuota. Sul web tante speculazione e una certezza: quella sedia era simile a quella utilizzata da Sebastian Vettel per annunciare il proprio ritiro, sempre in casa Aston. Quando alle 12 è stato pubblicato il video, Fernando Alonso si è seduto e con un sottofondo di musica malinconica ha cominciato un discorso molto emozionante: "La Formula 1 è stata fantastica con me. Ho avuto una carriera incredibile. Ho viaggiato in tutto il mondo, ho corso per più di 23 anni, in più di 400 Gran Premi, e ho ottenuto più di quanto avessi mai sognato. Mi ci è voluto un po’ di tempo per prendere la mia decisione, ma ora ho le idee molto chiare in testa. Mi ritirerò dalla Formula 1… ma non ancora. Mi sento ancora veloce, motivato e con una grande passione per la Formula 1 e per questo sport. Quindi sì, sono felicissimo di continuare a correre nella categoria regina e in quella che è la mia vita". Una vera e propria 'trollata' per Fernando, che a 46 anni si appresta a correre la stagione n.24 in carriera in F1.
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Alonso, carriera da record: "Credo in quello che stiamo costruendo"
Alonso continuerà la sua carriera da record in Formula 1 e questo prolungamento riafferma l'impegno a lungo termine dello spagnolo nei confronti del team e del marchio Aston Martin. Da quando ha firmato con la squadra nel 2023, il due volte campione del mondo ha gareggiato in 85 Gran Premi, conquistato otto podi e ottenuto due secondi posti. "Credo davvero in ciò che stiamo costruendo: abbiamo una leadership forte, persone, partner e strutture incredibili. Non vedo l'ora di creare altri ricordi in pista davanti a tifosi così appassionati. La loro energia crea un'atmosfera che mi ispira ed è ciò che rende il nostro sport così speciale".