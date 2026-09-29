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Ferrari: "Fiducia in Vasseur e nel suo gruppo di lavoro è totale"

DA MARANELLO

La Scuderia Ferrari scende in campo e difende il proprio team principal Vasseur: "Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla Scuderia e alla sua leadership. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci". Maranello esprime la determinazione a guardare avanti: "Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance, con umiltà e pieno focus sul futuro".

DA SKY SPORT INSIDER: LA FERRARI E IL FANTASMA DELLA CARTA BIANCA

È passato qualche giorno dalle dichiarazioni rilasciate da Christian Horner al Times che, unite ai risultati deludenti della Scuderia Ferrari,  hanno alimentato le indiscrezioni sul futuro di Frederic Vasseur. Da Maranello arriva un messaggio chiaro: la fiducia in Vasseur e nel suo gruppo di lavoro è totale e non è cambiata. "Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla Scuderia e alla sua leadership", hanno spiegato dalla Ferrari durante un incontro con la stampa. "Molti si saranno chiesti perché non abbiamo risposto prima: semplicemente perché speravamo che queste cose finissero. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci". L'obiettivo è riportare l'attenzione sul lavoro in pista: "Tutto questo rumore non aiuta. È anche nostro dovere cercare di permettere alla squadra di concentrarsi su quello che deve fare primariamente, cioè cercare di ottenere risultati in pista. Non vogliamo alimentare speculazioni o ipotesi che arrivano dall’esterno. Vogliamo concentrarci sul lavoro, migliorare le performance e guardare avanti. È nello spirito di Ferrari: umiltà e pieno focus sul futuro".

Cosa aveva detto Vasseur a Baku

Dichiarazioni che sono totalmente in linea con le battute, anche polemiche, cui si era abbandonato Vasseur a Baku nello scorso fine settimana: "Horner sta cercando un lavoro, lo sanno tutti. Ma cosa posso farci? Posso soltanto continuare a spingere la squadra, motivarla e concentrarmi su ciò che possiamo fare". La risposta della Ferrari era quella che il team principal Vasseur auspicava, dopo giorni complicati. Le indiscrezioni sulla leadership della Scuderia vengono smentite e il management conferma la propria piena fiducia nell'attuale direzione tecnica e nella squadra che la affianca.

 

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Fabio Tavelli
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