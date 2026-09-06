Un'emozione travolgente a Monza subito dopo la vittoria di Kimi Antonelli. Arrivato al podio sotto una marea di bandiere e cori, il giovane talento italiano celebra il successo insieme ai tifosi che intonano all'unisono "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Nel VIDEO, il pilota risponde all'affetto salutando la folla, sorridendo e cantando insieme al pubblico in uno dei momenti più significativi di un'indimenticabile GP. Il Mondiale torna a Madrid: live su Sky e in streaming su NOW

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