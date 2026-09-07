Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Kimi Antonelli in versione pit reporter per un giorno

video

Dopo la storica vittoria nel GP Monza, Antonelli si è concesso un po' di relax sui kart nella pista di Castrezzato. Kimi si è messo alla prova in una nuova veste, quella di giornalista. Microfono Sky in mano, ha presentato tutti i partecipanti alla gara e si è preso i complimenti anche da Matteo Bobbi: "Menomale che vai forte e vinci, sennò mi rubavi anche il lavoro", ha detto scherzando. Nel VIDEO lo 'scambio di ruoli' con gli inviati di Sky Sport

L'INTERVISTA DI KIMI ANTONELLI. VIDEO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Kimi: "Giornate così possono fare la differenza"

a sky sport

Il giorno dopo lo storico trionfo a Monza, Kimi Antonelli ha organizzato una giornata sui kart...

GP Monza, il podio visto dagli occhi di Antonelli

video

Esiste una vista migliore? Difficile battere quello che ha vissuto Kimi Antonelli sul podio di...

Euforia Kimi: il tuffo sui tifosi a Monza

video

Antonelli fa la storia al GP d'Italia, vincendo dopo essere partito dalla 19^casella in griglia....

GP Monza, miglior ascolto per F1 su Sky dal 2022

Formula 1

Il trionfo di Kimi Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022....

Colapinto in lacrime: "Sprecata un'opportunità"

gp monza

Nonostante il 9° posto finale, Franco Colapinto scoppia a piangere durante le interviste dopo il...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS