Dopo la storica vittoria nel GP Monza, Antonelli si è concesso un po' di relax sui kart nella pista di Castrezzato. Kimi si è messo alla prova in una nuova veste, quella di giornalista. Microfono Sky in mano, ha presentato tutti i partecipanti alla gara e si è preso i complimenti anche da Matteo Bobbi: "Menomale che vai forte e vinci, sennò mi rubavi anche il lavoro", ha detto scherzando. Nel VIDEO lo 'scambio di ruoli' con gli inviati di Sky Sport

L'INTERVISTA DI KIMI ANTONELLI. VIDEO