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Kimi Antonelli, dietro le quinte del trionfo a Monza: pasta nel trofeo e foto della festa

Formula 1

Un trionfo meraviglioso con una rimonta fantastica. Il giorno dopo la strepitosa rimonta che l’ha portato a diventare il primo pilota italiano dopo sessant’anni a trionfare nel GP di casa, l’attuale leader della classifica del Mondiale di F1 ha pubblicato le foto più emozionanti del suo weekend. Una serie di scatti suoi social con le emozioni vissute… a casa sua e nostra. Dagli spaghetti mangiati nel trofeo alla festa con il team, agli scatti che lo ritraggono come una rockstar dopo un ‘tuffo’ nella folla


Che gusto ha un trofeo pieno di spaghetti, mangiato con le mani? Se sei italiano e hai appena vinto il GP di Monza, molto probabilmente… buonissimo. Nel day after della sua meravigliosa domenica di Monza, Kimi Antonelli ha pubblicato i suoi personali scatti del weekend. Dagli spaghetti mangiati appunto nel trofeo, come spiega l’Adnkronos, una promessa fatta e mantenuta alla festa con il pubblico e con il team. Nel post Instagram le foto più belle.

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