Kimi Antonelli, dietro le quinte del trionfo a Monza: pasta nel trofeo e foto della festa



Che gusto ha un trofeo pieno di spaghetti, mangiato con le mani? Se sei italiano e hai appena vinto il GP di Monza, molto probabilmente… buonissimo. Nel day after della sua meravigliosa domenica di Monza, Kimi Antonelli ha pubblicato i suoi personali scatti del weekend. Dagli spaghetti mangiati appunto nel trofeo, come spiega l’Adnkronos, una promessa fatta e mantenuta alla festa con il pubblico e con il team. Nel post Instagram le foto più belle.



