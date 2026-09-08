Isack Hadjar salterà anche il GP di Spagna a Madrid. Il francese della Red Bull non ha ancora recuperato dall'infortunio al polso sinistro che lo aveva già costretto a saltare Zandvoort e Monza. Al suo posto ci sarà ancora Liam Lawson al fianco di Max Verstappen, mentre Yuki Tsunoda resterà in Racing Bulls. Il weekend di Madrid, in programma dal 10 al 13 settembre è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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