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F1, Hadjar salta GP Spagna: Lawson al suo posto in Red Bull. Tsunoda con Racing Bulls

red bull

Isack Hadjar salterà anche il GP di Spagna a Madrid. Il francese della Red Bull non ha ancora recuperato dall'infortunio al polso sinistro che lo aveva già costretto a saltare Zandvoort e Monza. Al suo posto ci sarà ancora Liam Lawson al fianco di Max Verstappen, mentre Yuki Tsunoda resterà in Racing Bulls. Il weekend di Madrid, in programma dal 10 al 13 settembre è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP MONZA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

Isack Hadjar non tornerà in pista a Madrid. La Red Bull ha confermato che il francese salterà anche il GP di Spagna, terzo weekend consecutivo lontano dalla pista dopo Zandvoort e Monza: il pilota sta recuperando dall'infortunio al polso sinistro. La Red Bull ha deciso di confermare lo stesso assetto degli ultimi due appuntamenti: Liam Lawson correrà al fianco di Max Verstappen, mentre Yuki Tsunoda resterà in Racing Bulls. Hadjar sarà a Madrid insieme alla squadra in attesa di completare il recupero e tornare al volante nei prossimi appuntamenti del mondiale di F1.

Il comunicato della Red Bull

"Dopo aver guidato per la Red Bull a Zandvoort e Monza, Liam correrà al fianco di Max anche nel GP di Spagna a MadridLa decisione è stata presa mentre il recupero di Isack continua a procedere positivamente. Anche se non è ancora pronto per tornare al volante, sarà a Madrid per supportare la squadra. Tutti in Red Bull non vedono l'ora di riaccogliere Isack in pista molto presto".

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