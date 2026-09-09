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Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Madrid in tv

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Dopo Monza, il Mondiale di Formula 1 torna in Spagna: ma stavolta per il debutto di Madrid nel calendario 2026. Domani il via con la conferenza piloti alle 14.30 (anche qui in live streaming), domenica la gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

Il programma del GP Spagna LIVE su Sky

  • Venerdì 11 settembre
    09:55 Prove Libere F3
    11:05 Prove Libere F2
    13:30 Prove Libere 1 F1
    15.00 Qualifiche F2 
    17:00 Prove Libere 2 F1
    18:25 Qualifiche F3 Gruppo 1
    18:55 Qualifiche F3 Gruppo 2 
  • Sabato 12 settembre
    11:05 Gara Sprint F3 
    12:30 Prove Libere 3 F1 
    14:15 Gara Sprint F2 
    16:00 Qualifiche F1
  • Domenica 13 settembre
    09:45 Feature Race F3 
    11:25 Feature Race F2 
    15:00 Gara F1

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