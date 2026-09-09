Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Madrid in tvGUIDA TV
Dopo Monza, il Mondiale di Formula 1 torna in Spagna: ma stavolta per il debutto di Madrid nel calendario 2026. Domani il via con la conferenza piloti alle 14.30 (anche qui in live streaming), domenica la gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
Il programma del GP Spagna LIVE su Sky
- Venerdì 11 settembre
09:55 Prove Libere F3
11:05 Prove Libere F2
13:30 Prove Libere 1 F1
15.00 Qualifiche F2
17:00 Prove Libere 2 F1
18:25 Qualifiche F3 Gruppo 1
18:55 Qualifiche F3 Gruppo 2
- Sabato 12 settembre
11:05 Gara Sprint F3
12:30 Prove Libere 3 F1
14:15 Gara Sprint F2
16:00 Qualifiche F1
- Domenica 13 settembre
09:45 Feature Race F3
11:25 Feature Race F2
15:00 Gara F1