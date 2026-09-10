Una novità ma non troppo Madrid, che nel calendario della F1 è già stata 11 volte con le gare di Jarama tra il 1967 e il 1981. Ma questa di Madrid è una pista totalmente nuova, che presenta anche diverse insidie. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

La pista è totalmente nuova, l’hanno provata i giovani della F3 con un test, mentre per quanto riguarda la F1 i piloti Ferrari sono stati gli unici ad averne un assaggio con un filming day a luglio. Un circuito cittadino veloce con una lunga parabolica, la Monumental, che si preannuncia già iconica. Carlos Sainz, ambassador del Madring, lo descrive come una via di mezzo tra Baku e Jeddah che promette spettacolo.

Ma con i muri vicini e poche via di fuga c'è il rischio di tante interruzioni e bandiere rosse, in più l’altro spagnolo Fernando Alonso ha avvertito di un possibile problema: dopo una corsa contro il tempo l’impianto è stato completato in extremis, se l’asfalto dovesse essere “sporco” e con poco grip la pista potrebbe diventare pericolosa. Vedi anche GP Spagna, alla scoperta del circuito di Madrid