Terzo tempo per Lewis Hamilton nella prima giornata in pista sul nuovo circuito di Madrid: "Il circuito è divertente. Abbiamo faticato a portare in finestra la vettura, da migliorare il bilancio. Ci sono aspetti positivi su cui lavorare in vista delle qualifiche". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

"Da migliorare il bilancio, ma aspetti positivi"

"Questa pista è divertente da guidare e la prima sessione è stata un buon punto di partenza per noi. Con il passare della giornata abbiamo fatto un po’ più di fatica a portare la vettura nella finestra prestazionale giusta, quindi ci sono alcuni aspetti che dobbiamo analizzare, in particolare per quanto riguarda il bilancio vettura. È un circuito nuovo per tutti e oggi abbiamo raccolto molti dati utili, che analizzeremo questa sera. Ci sono sicuramente degli aspetti positivi e lavoreremo per fare un passo avanti in vista delle qualifiche di domani".