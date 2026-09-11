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Leclerc dopo le libere del GP a Madrid: "Raccolto dati, qualifiche chiave per gara"

ferrari

Charles Leclerc commenta il 2° tempo ottenuto nel venerdì di Madrid: "E' stato bello girare su una pista difficile come Madrid. Abbiamo completato tanti giri e raccolto dati utili per le qualifiche, che saranno fondamentali per il weekend". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: HIGHLIGHTS LIBERE

Charles Leclerc ha chiuso con il 2° tempo il venerdì del GP di Spagna sul nuovo circuito del Madring. 

"Completato tanti giri e raccolto dati"

"È stato bello guidare per la prima volta sul circuito di Madrid oggi. È un tracciato cittadino impegnativo, una pista che mi piace molto. Sono rimasto piuttosto impressionato dal livello di grip che abbiamo trovato fin da subito, considerando che si tratta di un tracciato completamente nuova e che sull’asfalto c’è ancora poca gomma. Mi aspetto comunque un’evoluzione importante nel corso del weekend. Il nostro obiettivo oggi era completare il maggior numero possibile di giri e raccogliere quanti più dati possibile, sia per conoscere meglio il tracciato sia per prepararci alle qualifiche, che probabilmente saranno il momento chiave del weekend, vista la difficoltà nel sorpassare qui. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a portare a casa domani".

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