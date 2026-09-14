Dopo Monza, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna nel nuovo circuito del Madring. Una vittoria di pazienza, che permette all'italiano di allungare in classifica su Russell, distante ora 81 punti. E adesso la parola "Mondiale" non è più un solo sogno, ma una realtà che dopo ogni GP diventa più concreta... La Formula 1 tornerà a Baku dal 25 al 27 settembre: il weekend azero sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW

È un'ipoteca mondiale quella di Antonelli a Madrid. Una parola che ancora non viene pronunciata e presa in seria considerazione dallo stesso Kimi e da chi gli sta intorno che conosce bene il mondo delle corse, ma che si sta delineando sempre più nitidia, giro dopo giro, vittoria dopo vittoria. Parlano i punti: sono 81 tra lui e un ammareggiato Russell, che equivalgono a più di tre Gran Premi. Potrebbe arrivare sempre secondo da qui in avanti per conquistare comunque il titolo. Gp e Sprint comprese. Gli imprevisti però sono dietro l'angolo, tra mancanza di affidabilità e giornate che non girano, com'è successo a Lando Norris scippato di una probabile vittoria dall'ingresso della virtual safety car al momento sbagliato. Fortuna che al Madring ha sorriso ad Antonelli restituendogli parte dei punti che anche lui aveva perso per strada tra Barcellona e Silverstone.