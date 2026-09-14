Grandi ascolti per la domenica di motori nella Casa dello Sport di Sky. Record dal 2022 per la F1 su Sky con oltre 1 milione 915 mila spettatori medi e il 18,2% di share. La MotoGP a Misano supera i 2 milioni 121 mila spettatori medi su Sky e TV8 e raggiunge il 18% di share GP SPAGNA: HIGHLIGHTS - HIGHLIGHTS GP MISANO

Grandi ascolti per F1 e MotoGP nella domenica di motori della Casa dello Sport. Il GP di Spagna di F1 – in onda dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – è l’ascolto più alto dal 2022, con 1 milione 915 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 18,2% di share* e 2 milioni 420 mila contatti unici** per l’ottava vittoria stagionale di Kimi Antonelli. Lo studio post gara ha mediato oltre 684 mila spettatori medi complessivi in total audience*. La differita su TV8 dalle 18 ha raccolto 1 milione 398 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 13% di share*. Approfondimento Perché Kimi non può temere di perdere il Mondiale

La MotoGP supera i 2 milioni 121 mila spettatori medi su Sky e TV8 Ottimi dati anche per la MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - in onda dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 - che ha raccolto più di 2 milioni 121 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 18,04% di share* e 3 milioni 88 mila contatti unici**. Nel dettaglio, la vittoria di Marc Marquez ha registrato su Sky 881 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 7,5% di share* e 1 milione 186 mila contatti unici**. La diretta su TV8 ha cumulato 1 milione 239 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 10,55% di share* e 1 milione 965 mila contatti unici**. *Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW ** Il dato include solo le visioni su Big Screen