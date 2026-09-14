Grandi ascolti per la domenica di motori su Sky. Per la F1 è l’ascolto più alto dal 2022casa dello sport
Grandi ascolti per la domenica di motori nella Casa dello Sport di Sky. Record dal 2022 per la F1 su Sky con oltre 1 milione 915 mila spettatori medi e il 18,2% di share. La MotoGP a Misano supera i 2 milioni 121 mila spettatori medi su Sky e TV8 e raggiunge il 18% di share
Grandi ascolti per F1 e MotoGP nella domenica di motori della Casa dello Sport. Il GP di Spagna di F1 – in onda dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – è l’ascolto più alto dal 2022, con 1 milione 915 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 18,2% di share* e 2 milioni 420 mila contatti unici** per l’ottava vittoria stagionale di Kimi Antonelli. Lo studio post gara ha mediato oltre 684 mila spettatori medi complessivi in total audience*. La differita su TV8 dalle 18 ha raccolto 1 milione 398 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 13% di share*.
Approfondimento
Perché Kimi non può temere di perdere il Mondiale
La MotoGP supera i 2 milioni 121 mila spettatori medi su Sky e TV8
Ottimi dati anche per la MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - in onda dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 - che ha raccolto più di 2 milioni 121 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 18,04% di share* e 3 milioni 88 mila contatti unici**. Nel dettaglio, la vittoria di Marc Marquez ha registrato su Sky 881 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 7,5% di share* e 1 milione 186 mila contatti unici**. La diretta su TV8 ha cumulato 1 milione 239 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 10,55% di share* e 1 milione 965 mila contatti unici**.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen
Skysport.it: 897 mila utenti unici, 6.2 milioni di pagine viste
Sui canali digital di Sky Sport, il GP di Madrid ha raggiunto, su skysport.it, 897 mila utenti unici, 6.2 milioni di pagine viste e 1.2 milioni di video views. Sui canali social, oltre 2.1 milioni le interazioni e 29 milioni le video views. Grande partecipazione anche per la MotoGP a Misano, con il sito che ha raggiunto 342 mila utenti unici, 2.9 milioni di pagine viste e 488 mila di video views. Sui canali social, oltre 1.5 milioni le interazioni e 27.9 milioni le video views.