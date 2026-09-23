F1 a Baku: curiosità e atmosfera del weekend in Azerbaijan. FOTO
Si apre di mercoledì il lungo weekend della Formula 1 a Baku: l'Azerbaijan ospita Antonelli e colleghi (tra cui il rientrante Hadjar) per il decimo anno consecutivo. Qui le curiosità e tutte le migliori foto per vivere l'atmosfera del paddock di Baku
- Il circuito cittadino dell'Azerbaijan offre la possibilità di vedere, allo stesso momento, le macchine in pista e questo panorama
- Nel paddock di Baku hanno fatto la loro apparizione i nuovi team building, le strutture che ospitano le squadre nel weekend
- Nel 2016 la Formula 1 si affacciava per la prima volta in Azerbaijan, e la città di Baku ci tiene a ricordare il decimo anniversario dal primo GP sul circuito cittadino con un poster speciale.
- I meccanici si mettono subito al lavoro e si preparano per qualsiasi tipo di condizione possa verificarsi nel weekend...
- Torna, dopo uno stop di tre Gran Premi, Isack Hadjar, che ha recuperato dalla frattura al polso che lo ha estromesso a Zandvoort, a Monza e a Madrid. Il pilota Red Bull è fresco del rinnovo di contratto con la sua squadra
- Come spesso accade, Hamilton si presenta nel paddock a bordo di un monopattino.
- Se Norris si fa vedere con indosso una felpa...
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