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F1 a Baku: curiosità e atmosfera del weekend in Azerbaijan. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Si apre di mercoledì il lungo weekend della Formula 1 a Baku: l'Azerbaijan ospita Antonelli e colleghi (tra cui il rientrante Hadjar) per il decimo anno consecutivo. Qui le curiosità e tutte le migliori foto per vivere l'atmosfera del paddock di Baku

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