Il pilota McLaren nella conferenza di Baku: "Questa pista per me rappresenta un rapporto di amore e odio: qui ho vissuto sia la mia gara migliore di sempre, sia la mia peggiore. È un tracciato movimentato dove la fiducia gioca un ruolo fondamentale e ti costringe a spingerti sempre al limite, con una combinazione rara per un cittadino fatta di staccate violente e massima precisione. È una sfida estremamente interessante, ma per questa stagione spero decisamente che il finale assomigli di più a quello del 2024"