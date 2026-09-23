F1, Sprint Race a Monaco 2027: cosa ne pensano Russell, Piastri e PerezLE OPINIONI
Durante la consueta conferenza stampa di inizio weekend a Baku, George Russell, Oscar Piastri e Sergio Perez hannp espresso le loro opinioni sui nuovi appuntamenti previsti dal calendario 2027 della Formula 1, come le nuove Sprint a Monaco e a Monza. Nel VIDEO in testa, l'estratto della conferenza stampa. La Formula 1 è a Baku: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Il calendario della Formula 1 per il 2027 è già ufficiale: presentata il 16 settembre scorso, la schedule per la prossima stagione vede, come principale novità, l'aumento delle Sprint Race, che diventeranno dieci. Tra i GP che implementeranno le gare brevi nei loro weekend, ci sono anche due appuntamenti storici come Monza e Montecarlo. Sull'introduzione della Sprint nel weekend monegasco è stato chiesto un commento a George Russell, Oscar Piastri e Sergio Perez durante la conferenza stampa di presentazione del weekend di Baku, in Azerbaijan.
Il primo a parlare è stato Perez, che ha raccontato come ha saputo delle novità nel calendario del 2027: "L'ho scoperto tramite la nostra chat di WhatsApp, era molto movimentata in quei momenti: al di là di questo, non ho prestato grande attenzione. Cosa ci siamo detti? Rimane nel gruppo, però potete immaginarlo. La Sprint a Monaco aggiunge una variabile in più: negli ultimi anni, quello che succedeva il sabato era definitivo, mentre questa aggiunta potrebbe rimescolare le carte. Penso che possa essere un weekend interesante, per cui non vedo l'ora".
Piastri, a differenza di Perez, ha raccontato di essersi ricreduto con il passare del tempo: "Inizialmente sono rimasto sorpreso e non mi sembrava molto sensato, ma penso di aver compreso il ragionamento che ha portato alla decisione. Ci saranno due sessioni di qualifica, e questo potrebbe rendere il tutto più interessante".
Russell, invece, non ha avuto esitazioni: "Penso che sia positivo, ormai abbiamo le Sprint da parecchio tempo e il normale weekend di gara è lungo e ridondante. A Monaco le gare non saranno le più entusiasmanti, ma sarà compensato con un venerdì più vibrante grazie alla qualifica Sprint. Nel complesso, penso sia qualcosa di sensato".
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Oltre alla Sprint di Montecarlo, un altro tema portato in conferenza stampa riguarda le decisioni approvate dalla F1 Commission (l'organo decisionale chiave della Formula 1 che discute e propone modifiche ai regolamenti sportivi, tecnici e finanziari) lo scorso 21 settembre. Tra le novità principali, la Commission ha stabilito che dal 2027 le gare in Formula 1 saranno accorciate da 305 a 290 km di distanza totale da percorrere (con l'unica eccezione rappresentata da Monaco, in cui si corre per 260 km). Interrogato a riguardo, George Russell ha detto: "Torneremo a casa un po' prima, ma saranno comunque delle gare. In alcuni casi saremo grati di essere a casa prima, come a Singapore che dura quasi sempre due ore e ti sembra troppo lunga. A Monza, invece, la gara durerà un'ora e un quarto e sembrerà troppo poco, ma al di là di questo non cambierà troppo".