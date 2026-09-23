Durante la consueta conferenza stampa di inizio weekend a Baku, George Russell, Oscar Piastri e Sergio Perez hannp espresso le loro opinioni sui nuovi appuntamenti previsti dal calendario 2027 della Formula 1, come le nuove Sprint a Monaco e a Monza. Nel VIDEO in testa, l'estratto della conferenza stampa. La Formula 1 è a Baku: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Il calendario della Formula 1 per il 2027 è già ufficiale: presentata il 16 settembre scorso, la schedule per la prossima stagione vede, come principale novità, l'aumento delle Sprint Race, che diventeranno dieci. Tra i GP che implementeranno le gare brevi nei loro weekend, ci sono anche due appuntamenti storici come Monza e Montecarlo. Sull'introduzione della Sprint nel weekend monegasco è stato chiesto un commento a George Russell, Oscar Piastri e Sergio Perez durante la conferenza stampa di presentazione del weekend di Baku, in Azerbaijan.

Il primo a parlare è stato Perez, che ha raccontato come ha saputo delle novità nel calendario del 2027: "L'ho scoperto tramite la nostra chat di WhatsApp, era molto movimentata in quei momenti: al di là di questo, non ho prestato grande attenzione. Cosa ci siamo detti? Rimane nel gruppo, però potete immaginarlo. La Sprint a Monaco aggiunge una variabile in più: negli ultimi anni, quello che succedeva il sabato era definitivo, mentre questa aggiunta potrebbe rimescolare le carte. Penso che possa essere un weekend interesante, per cui non vedo l'ora".

Piastri, a differenza di Perez, ha raccontato di essersi ricreduto con il passare del tempo: "Inizialmente sono rimasto sorpreso e non mi sembrava molto sensato, ma penso di aver compreso il ragionamento che ha portato alla decisione. Ci saranno due sessioni di qualifica, e questo potrebbe rendere il tutto più interessante".

Russell, invece, non ha avuto esitazioni: "Penso che sia positivo, ormai abbiamo le Sprint da parecchio tempo e il normale weekend di gara è lungo e ridondante. A Monaco le gare non saranno le più entusiasmanti, ma sarà compensato con un venerdì più vibrante grazie alla qualifica Sprint. Nel complesso, penso sia qualcosa di sensato".