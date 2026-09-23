Una frattura alla mano ma senza intervento chirurgico e, dopo due GP di stop, Hadjar torna sulla Red Bull: "È davvero fantastico tornare in queste condizioni e non vedo l'ora di risalire in macchina. Non toccavo il simulatore dai tempi di Budapest, quindi è passato un bel po' di tempo: rientrare su un tracciato impegnativo e impegnativo come Baku è una sfida stimolante. Poi, avere già il prolungamento del contratto per il 2027 e vederlo annunciato proprio ora rende tutto ancora più speciale"

IL RINNOVO DI HADJAR