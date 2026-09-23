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F1, Hadjar (Red Bull): "Non toccavo il simulatore da Budapest"

red bull

Una frattura alla mano ma senza intervento chirurgico e, dopo due GP di stop, Hadjar torna sulla Red Bull: "È davvero fantastico tornare in queste condizioni e non vedo l'ora di risalire in macchina. Non toccavo il simulatore dai tempi di Budapest, quindi è passato un bel po' di tempo: rientrare su un tracciato impegnativo e impegnativo come Baku è una sfida stimolante. Poi, avere già il prolungamento del contratto per il 2027 e vederlo annunciato proprio ora rende tutto ancora più speciale"

IL RINNOVO DI HADJAR

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