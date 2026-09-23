Leclerc sui recenti duelli con il compagno di squadra Hamilton: "Sono in Ferrari dal 2019 e so quanto ogni nostra azione venga amplificata e spesso male interpretata. Ci sono stati momenti in cui siamo andati oltre il limite, ma la chiave è parlarne tra noi. Sulla pista facciamo ciò che abbiamo sempre fatto nella nostra vita: siamo competitivi e vogliamo vincere. La nostra priorità assoluta, però, rimane far prevalere la Ferrari. Allo stesso tempo, amo lottare con Lewis perché è uno dei migliori"