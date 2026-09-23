Alla vigilia del weekend del GP d'Azerbaigian a Baku, George Russell fa il punto sulla corsa al titolo mondiale. Nonostante il pesante margine accumulato dal compagno di squadra Kimi Antonelli nella classifica piloti, l'inglese della Mercedes non intende tirarsi indietro e rilancia le sue ambizioni per il finale di stagione: l'obiettivo resta massimizzare ogni weekend, puntando esclusivamente a pole position e vittorie senza fare troppi calcoli. E sul motore: "Non lo cambio, penalità più avanti"

Alla vigilia delle prime sessioni sul circuito cittadino di Baku, George Russell analizza lucidamente la situazione del campionato mondiale. Il ritardo in classifica dalla vetta occupata dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli è importante (81 punti), ma il pilota britannico mantiene un approccio pragmatico e focalizzato sulla prestazione pura: "Il divario da Kimi è enorme in questo momento, ne sono ben consapevole. Ma dal mio punto di vista la mentalità non cambia: non posso fare altro che presentarmi a ogni qualifica e a ogni gara per cercare di essere il più veloce e lottare per la vittoria. Finché la matematica non ci condanna, l'obiettivo è spingere al massimo fino alla fine".

Feeling con la W17 e la sfida tra i muri di Baku Russell si è soffermato anche sulle sensazioni di guida al volante della W17 e sulle difficoltà incontrate nell'adattare il proprio stile alle caratteristiche della monoposto: "Ora sono più contento, nelle gare più recenti abbiamo mostrato di avere un gran passo anche se è stato sempre difficile superare. A Madrid la cosa è stata ancora più difficile. Bisogna risolvere alcuni problemi, anche se sono soddisfatto dei miei progressi. Il passo gara è migliorato dalla pausa in avanti e sono più a mio agio. Vedremo come sarà il distacco tra me e Kimi, poi penseremo l’anno prossimo anche se le macchine non saranno molto diverse".

Russell: "Non cambio motore, penalità più avanti" "Non cambierò motore a Baku, la incasserò un pochino più avanti nel calendario, per cui magari avrò un po' di deficit. È comunque un qualcosa che cambia tra i vari piloti nel corso della stagione: tutti incassano le penalità e cambiano il motore, quindi una gara tocca a un pilota avere l'unità più fresca e l'altra volta tocca a un altro. In questo caso avrò un motore verso la fine della sua vita utile, ma non passerà troppo tempo prima di scontare questa penalità. Poi dipende anche da dove la incassi: devi cercare sempre di renderla il meno dolorosa possibile".