Gabriele Minì, attualmente terzo nel Mondiale F2, a Sky parla delle prossime prove del campionato (in programma a Losail e Abu Dhabi), che potrebbero subire degli stravolgimenti a causa della crisi in Medio Oriente: "Credo che non sarà l'ultimo weekend perché penso non sarebbe ideale annunciare il vincitore quando si è a casa sul divano. Se non ci è stato detto sicuramente non sarà l'ultimo weekend. Non sappiamo cosa succederà, se si correrà in Qatar o ad Abu Dhabi". Nel VIDEO, l'intervista completa