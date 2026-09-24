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F2, Minì: "Sicuramente a Baku non sarà l'ultimo weekend della stagione". VIDEO

a sky sport

Gabriele Minì, attualmente terzo nel Mondiale F2, a Sky parla delle prossime prove del campionato (in programma a Losail e Abu Dhabi), che potrebbero subire degli stravolgimenti a causa della crisi in Medio Oriente: "Credo che non sarà l'ultimo weekend perché penso non sarebbe ideale annunciare il vincitore quando si è a casa sul divano. Se non ci è stato detto sicuramente non sarà l'ultimo weekend. Non sappiamo cosa succederà, se si correrà in Qatar o ad Abu Dhabi". Nel VIDEO, l'intervista completa

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