Leclerc: "Mancato il passo, serve step in avanti"

Charles Leclerc commenta la prima giornata di libere a Baku: "Ci è mancato un po' il passo, serve lavorare per ridurre il gap. Analizzeremo i dati per fare un passo in avanti in qualifica". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

"Serve un passo in avanti per le qualifiche"

"Nelle libere di oggi ci è mancato un po’ di passo, quindi questa sera avremo parecchio lavoro da fare per ridurre il distacco. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per compiere un passo avanti in vista di domani. Speriamo di essere più competitivi in qualifica domani anche perché guidare su questa pista mi piace moltissimo".