Leclerc: "Mancato il passo, serve step in avanti"

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Leclerc dopo le libere a Baku: "Mancato il passo, serve step in avanti"

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Charles Leclerc commenta la prima giornata di libere a Baku: "Ci è mancato un po' il passo, serve lavorare per ridurre il gap. Analizzeremo i dati per fare un passo in avanti in qualifica". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS LIBERE

Charles Leclerc ha chiuso la prima giornata di libere a Baku con il quarto tempo in 1’44”473, ma con un distacco da Russell di oltre un secondo. 

"Serve un passo in avanti per le qualifiche"

"Nelle libere di oggi ci è mancato un po’ di passo, quindi questa sera avremo parecchio lavoro da fare per ridurre il distacco. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per compiere un passo avanti in vista di domani. Speriamo di essere più competitivi in qualifica domani anche perché guidare su questa pista mi piace moltissimo".

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