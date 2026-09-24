Comincia nel peggiore dei modi il weekend del GP di Azerbaijan per l'Aston Martin: la 'verdona' infatti dovrà scontare una doppia penalità con Alonso (25 posizioni) e Stroll (20) dopo la sostituzione di svariate componenti della Power Unit. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

All'inizio del fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, la FIA ha ufficializzato pesanti sanzioni sulla griglia di partenza per entrambi i piloti dell'Aston Martin. Fernando Alonso e Lance Stroll dovranno scontare un totale di 45 posizioni di penalità a causa del superamento del numero massimo di componenti della power unit consentiti dal regolamento sportivo. Secondo la nota della Federazione Internazionale, sulla vettura dello spagnolo due volte campione del mondo sono stati montati il quinto motore a combustione interna (ICE), il quinto turbocompressore (TC) e il nono componente ausiliario della power unit: Fernando dovrà scontare 25 posizioni in griglia a Baku. Per Stroll l'accumulo delle nuove componenti si traduce in una penalità di 20 posizioni sulla griglia del circuito cittadino azero, posizionando il pilota canadese immediatamente davanti al compagno di squadra.