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Zak Brown: "Fornaroli pilota fantastico, resterà a lungo in McLaren". VIDEO

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Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, parla a Sky del futuro di Leonardo Fornaroli, pilota di riserva della squadra Papaya: "Leonardo in Haas? La decisione spetta a loro. È un pilota meraviglioso, siamo felici di averlo con noi e penso che resterà con noi a lungo. Abbiamo bisogno di un pilota di riserva che faccia le prove libere e lavori al simulatore. Sono sicuro che continueremo così, a meno che non trovi un sedile in F1". Nel VIDEO, l'intervista completa da Woking

F1, 'INSIDER' MCLAREN A WOKING

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