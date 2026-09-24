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F1, Jamie Chadwick test a Portimao: seconda donna a guidare una Williams in pista

Formula 1
Williams F1

Jamie Chadwick è diventata la seconda donna nella storia a guidare una Williams: la tre volte campionessa delle W Series ha compiuto 32 giri a Portimao al volante della FW47, in un programma utile alla raccolta dati in vista del GP di Portogallo del 2027. "E' stata un'esperienza incredibile, il giorno più bello della mia vita", ha detto la pilota britannica

Jamie Chadwick, ambasciatrice della Williams e consulente della F1 Academy, ha completato 32 giri sul circuito dell'Autódromo Internacional do Algarve durante un test TPC (Testing Previous Cars). L'evento dello scorso 21 settembre segna una nuova pietra miliare nella storica collaborazione tra la pilota britannica e la scuderia di Grove, iniziata nel 2019. Grazie a questo test, la 28enne inglese entra in un club esclusivissimo: è infatti la seconda donna nella storia a guidare una Williams dopo Susie Wolff (2015), nonché la prima pilota britannica dal 2023 a salire a bordo di una moderna monoposto di Formula 1. Il suo nome si affianca così a pioniere del motorsport come Maria Teresa de Filippis e Lella Lombardi. Chadwick ha guidato la FW47, la vettura che nel 2025 ha regalato al team tre podi e il miglior piazzamento nel Campionato Costruttori dal 2017. La pilota ha impressionato gli ingegneri per il passo e i feedback tecnici, raccogliendo dati preziosi in vista del ritorno del GP del Portogallo nel calendario di Formula 1 per il 2027. 

"Giornata incredibile, il più bello della mia vita"

"È stata una giornata fenomenale e un'esperienza incredibile. Poche cose possono prepararti a guidare una vettura di Formula 1 a tutta velocità su una pista come Portimão, ma è stato tutto ciò che immaginavo e dieci volte di più. Sono incredibilmente grata al Team per questa opportunità. Ricordo quando ero giovane e guardavo Susie Wolff salire su una Williams F1, e quanto questo abbia ispirato il mio percorso. Mi piacerebbe poter fare lo stesso per la prossima generazione, e l'esperienza che ho acquisito oggi farà una vera differenza sia per la mia carriera da pilota sia per ciò che potrò trasmettere ai giovani piloti emergenti. Sono così riconoscente e incredibilmente felice di come sia andata la giornata. È un'esperienza che ricorderò per moltissimo tempo — mi spingerei a dire che è stato il giorno più bello della mia vita finora."

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