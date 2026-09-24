Formula 2, GP a Baku: pole di Stenshorne e Dunne, più indietro Minìgp azerbaijan
La Formula 2 è a Baku con un format che prevede una gara Sprint e due gare Feature. Nelle due qualifiche in programma oggi, pole per Dunne e Stenshorne. Giornata complicata per Gabriele Minì, che scatterà nelle retrovie
La Formula 2 è a Baku con un format identico a quello che ha caratterizzato l’ultimo
appuntamento della Formula 3 in Spagna due settimane fa, ovvero per disputare
una gara Sprint e due gare Feature che -alla vigilia del week-end- non è ancora chiaro se saranno anche le ultime della stagione, essendo ancora fortemente in dubbio per motivi geopolitici gli appuntamenti di Losail e Yas Marina. Nelle prove
libere della prima mattinata sul tracciato cittadino dell’Azerbaijan, subito in
evidenza i piloti e le squadre ancora in lotta per i titoli in palio, consapevoli di avere
a disposizione un bottino di punti considerevole. Fra uscite di pista e qualche
svirgolata sui perimetri rigidi che delimitano il tracciato, il più rapido di tutti è stato
Kush Maini (ART), davanti ad Alex Dunne (Rodin), al leader del campionato Tsolov
(Campos). Quinto tempo per Gabriele Minì (MP) e sesto per Camara (Invicta), del
quale già si parla di un prossimo ingaggio per il 2027 in Formula 1 al Team Haas,
dove era in predicato di passare anche l’italiano Fornaroli. Staremo a vedere. A
mezzogiorno sono scattate le due sessioni differenziate di qualifica, per determinare le griglie di partenza delle gare del venerdì e del sabato. In Azerbaijan non si corre alla domenica. Con la prima si è stabilita la griglia invertita della Sprint e quella della Feature di domani. Con la seconda sessione lo schieramento della Feature di sabato mattina.
Qualifiche 1 dominate da Dunne, delude Minì
Nella prima sessione domina il team Rodin, con Dunne in pole e Stenshorne in
seconda posizione. Terzo tempo per Leon (Campos) -solo aritmeticamente dentro
alla possibilità teorica di vincere il titolo- e quinto per Camara (Invicta). Ottavo
Tsolov (Campos), che nella gara Sprint partirà davanti a tutti, per poi accomodarsi in
quinta fila nella gara lunga. Altra qualifica deludente per Minì, solo quattordicesimo,
davanti al compagno di squadra Goethe -diciannovesimo- su una monoposto della
MP che lo ha clamorosamente mollato proprio nel momento cruciale del
campionato. E così il siciliano domani dovrà correre altre due gare di rimonta,
partendo in entrambe le corse dalla settima fila.
Stenshorne si prende la pole 2, Minì è 16°
Nella seconda sessione di qualifica ancora dominio del team Rodin, ma questa volta
a posizioni invertite, con Stenshorne che supera Dunne proprio nell’ultimo giro utile.
Terzo tempo per Camara, che aveva a lungo accarezzato il sogno di recuperare altri
due punti a Tsolov, solo ottavo. Disastrosa la qualifica di Minì, sedicesimo e
costretto sabato ad avviarsi dall’ottava fila. Mentre davanti a lui dalla prima partirà
Dunne, dalla seconda Camara, dalla terza Leon e dalla quarta scatterà Tsolov.