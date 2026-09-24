La Formula 2 è a Baku con un format che prevede una gara Sprint e due gare Feature. Nelle due qualifiche in programma oggi, pole per Dunne e Stenshorne. Giornata complicata per Gabriele Minì, che scatterà nelle retrovie

La Formula 2 è a Baku con un format identico a quello che ha caratterizzato l’ultimo

appuntamento della Formula 3 in Spagna due settimane fa, ovvero per disputare

una gara Sprint e due gare Feature che -alla vigilia del week-end- non è ancora chiaro se saranno anche le ultime della stagione, essendo ancora fortemente in dubbio per motivi geopolitici gli appuntamenti di Losail e Yas Marina. Nelle prove

libere della prima mattinata sul tracciato cittadino dell’Azerbaijan, subito in

evidenza i piloti e le squadre ancora in lotta per i titoli in palio, consapevoli di avere

a disposizione un bottino di punti considerevole. Fra uscite di pista e qualche

svirgolata sui perimetri rigidi che delimitano il tracciato, il più rapido di tutti è stato

Kush Maini (ART), davanti ad Alex Dunne (Rodin), al leader del campionato Tsolov

(Campos). Quinto tempo per Gabriele Minì (MP) e sesto per Camara (Invicta), del

quale già si parla di un prossimo ingaggio per il 2027 in Formula 1 al Team Haas,

dove era in predicato di passare anche l’italiano Fornaroli. Staremo a vedere. A

mezzogiorno sono scattate le due sessioni differenziate di qualifica, per determinare le griglie di partenza delle gare del venerdì e del sabato. In Azerbaijan non si corre alla domenica. Con la prima si è stabilita la griglia invertita della Sprint e quella della Feature di domani. Con la seconda sessione lo schieramento della Feature di sabato mattina.