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"Lewis, una foto!". Lo scherzo di Kimi Antonelli a Hamilton nel paddock di Baku. VIDEO

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Foto e video Instagram @kimi.antonelli

Simpatico siparietto nel giovedì di prove libere in Azerbaijan. Antonelli si finge un semplice tifoso di Hamilton e gli chiede una foto. Il ferrarista subito non lo sente e passa senza notarlo, prima di tornare indietro e indicare gli auricolari come motivo della mancata risposta iniziale. Dalla 'disperazione' per il mancato saluto all'esultanza finale, la reazione di Kimi è tutta da ridere. Guarda il VIDEO. Il GP di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

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