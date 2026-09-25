Simpatico siparietto nel giovedì di prove libere in Azerbaijan. Antonelli si finge un semplice tifoso di Hamilton e gli chiede una foto. Il ferrarista subito non lo sente e passa senza notarlo, prima di tornare indietro e indicare gli auricolari come motivo della mancata risposta iniziale. Dalla 'disperazione' per il mancato saluto all'esultanza finale, la reazione di Kimi è tutta da ridere. Guarda il VIDEO. Il GP di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE