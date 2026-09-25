In un’intervista al quotidiano The Times, l’ex team principal della Red Bull Christian Horner lancia un messaggio chiaro a Maranello, definendo la Ferrari "il marchio più importante della F1" e ammettendo di sarebbe pronto ad accettare il ruolo anche senza una partecipazione azionaria. Mondiale a Baku: turro live su Sky e in streaming su NOW

In un'intervista rilasciata a The Times, Christian Horner ha manifestato una chiara apertura per un ipotetico futuro in Ferrari, definendola "il sogno" e "il gigante addormentato della Formula 1". L'ex team principal della Red Bull, reduce da un curriculum stellare costellato da dodici titoli mondiali tra piloti e costruttori, ha spazzato via i rumors su presunte pretese societarie, precisando che la Scuderia di Maranello rappresenta l'unica eccezione per cui accetterebbe un incarico senza pretendere quote azionarie del team. Dopo quattordici mesi dall'addio alla Red Bull, il manager britannico si dichiara pronto per un nuovo capitolo nella sua carriera e non nasconde il desiderio di tornare nel paddock per sfidare nuovamente i suoi storici rivali, primo fra tutti Toto Wolff. Un'apertura esplicita che accende subito il mercato dei tecnici, lanciando una vera e propria sfida ai vertici del Cavallino.

Horner: "Andrei in Ferrari anche senza avere una quota azionaria" Una candidatura senza se, senza ma e anche senza quota azionaria. Horner citofona a Maranello in modo molto chiaro: “Sono sempre stato un semplice dipendente, ho passato 21 anni seduto al muretto e non ho bisogno di tornare a farlo. A questo punto della mia vita, c’è solo un team per cui accetterei di non avere una partecipazione azionaria“.