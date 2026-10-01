Gasly torna sul'incidente di Baku provocato dal compagno di squadra e che ha creato un vero e proprio caso: "C'è stato un errore ma è tutto chiarito e sappiamo cosa fare per concentrarci sugli obiettivi del team. Abbiamo una buona macchina e penso di poter lottare per il quinto posto in Malesia, dove il meteo è un'incognita ma può essere anche un'opportunità". Il fine settima della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

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