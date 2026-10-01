Da Sepang, nel corso della conferenza piloti, Oliver Bearman sottolinea le difficoltà avute e il momento della Haas: "Abbiamo trovato differenze nelle prestazioni anche senza cambiare dei pezzi e questo è stato un problema, ma il pacchetto portato a Monza ha dato risposte. A Baku ho avuto difficoltà, ma poi alcuni cambiamenti hanno dato al weekend un aspetto diverso. Vedremo cosa ci aspetta qui". Il fine settima della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

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