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F1, per Lindblad (VCARB) cambio motore e panalità: in Malesia dal fondo della griglia

RACING BULLS
FOTO da @visacashapprb - X

Per Arvid Lindblad comincia in salita il weekend della Formula 1 in Malesia. La Racing Bulls ha annunciato la sostituzione del motore sulla monoposto del pilota britannico, sanzione che lo costringerà a scattare dall'ultima posizione sulla griglia di partenza. Il fine settima della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

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Importante novità in casa Racing Bulls in vista del weekend di gara in Malesia. Nel giovedì dedicato alle attività media, la scuderia di Faenza ha ufficializzato la sostituzione della Power Unit sulla vettura di Arvid Lindblad. "Montiamo sulla vettura di Arvid la quinta Power Unit in questo fine settimana, il che significa che partirà dal fondo della griglia", recita la nota del team. Per il giovane talento britannico si prefigura così un fine settimana interamente in rimonta, costretto a prendere il via dal fondo dello schieramento a causa della penalità accumulata per il montaggio del quinto propulsore stagionale.

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