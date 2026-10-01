Il canadese, nel giovedì di Sepang, parla del presente ma soprattutto del futuro del team (dove sarà ancora titolare nel 2027): "Le cose non stanno andando nel verso giusto perché Siamo partiti in ritardo rispetto agli altri, solo da Budapest abbiamo avuto delle risposte. Il motore il nostro punto debole. Un altro costruttore? Lavoriamo assieme per raddrizzare la situazione, poi vedremo la prossima stagione. Honda sta dando tutto per fornirci più potenza. Sicuramente ci aspetta un futuro luminoso"

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