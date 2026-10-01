Il leader del Mondiale alle vigilia del weekend a Sepang: "Il mindset è quello di cercare di vincere, e sicuramente sarà un weekend dove cercherò di ritornare più all'attacco dopo Baku. Ho fatto il track walk e l'asfalto è molto abrasivo, quindi sarà duro sulle gomme. Dovremo trovare il giusto bilancio anche nel long run per far durare le gomme il più possibile. Ma anche nel giro singolo cercare di riuscire a sfruttare il grip per tutta la durata del giro, perché il degrado sarà molto alto"