E' stato un venerdì difficile da leggere a Sepang in casa Mercedes, dove hanno portato importanti aggiornamenti. Nella simulazione gara non è andata male, ma viste le condizioni estreme c'è un appiattimento dei valori. E questo non piacerà a Kimi: dovrà fare un buon lavoro sabato, altrimenti rischia di trovarsi davanti tanti piloti. Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS LIBERE