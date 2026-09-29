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F1 in Malesia: le caratteristiche del circuito di Sepang

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Nove anni dopo l'ultima volta, la Formula 1 torna in pista in Malesia. Il circuito di Sepang è composto da un bel mix di rettilinei, curve veloci e anche dure frenate. Andiamo alla scoperta delle sue caratteristiche. Tutto il fine settimana, in programma dal 2 al 4 ottobre, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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