F1 in Malesia: le caratteristiche del circuito di Sepang
Nove anni dopo l'ultima volta, la Formula 1 torna in pista in Malesia. Il circuito di Sepang è composto da un bel mix di rettilinei, curve veloci e anche dure frenate. Andiamo alla scoperta delle sue caratteristiche. Tutto il fine settimana, in programma dal 2 al 4 ottobre, è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Il circuito di Sepang è stato inaugurato nel 1999. L'idea nacque negli anni '90 dall'allora Primo Ministro Mahathir Mohamad, che volle realizzare un impianto motoristico di livello mondiale. I lavori iniziarono nel 1997 sotto la guida dell'architetto Hermann Tilke.
- Situato a circa 50 km a sud dall'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, il circuito di Sepang – che ospiterà la gara di Formula 1 – si trova nello Stato malese di Selangor. La vicinanza allo scalo permette ai tifosi provenienti dall'estero di raggiungere facilmente la pista. Dal centro della capitale, invece, la distanza è di circa 60 chilometri.
- Lunghezza: 5,543 km
- Curve: 15
- Giri: 56
- Inaugurazione: 1999
- La pista di Sepang si caratterizza per le curve molto pronunciate e due lunghi rettilinei. Parliamo di un tracciato che alterna rettilinei a zone di frenata importanti. Le curve sono 15, 10 a destra e 5 a sinistra.
- Il rettilineo di partenza è inferiore al chilometro (circa 920 metri).
- Subito dopo il rettilineo iniziale, si arriva a una curva molto stretta a destra, la "Pangkor Laut". Dopo la staccata, c'è subito un altro tornante, a sinistra, dove i piloti possono lamentare problemi di sottosterzo.
- Si arriva così a curva 3 e, subito dopo, tra i tratti più caratteristici c'è la rapida sequenza delle curve 5 e 6, con i piloti che sono sottoposti a un'alta forza G. Poi le curve 7 e 8: entrambe sono destra e da percorrere a velocità media. Anticipano il tornante stretto di curva 9.
- La penultima curva, la 14, è la "Sunway Lagoon" con un'elevata forza G. Infine, un tornante conclusivo in curva 15 prima dell'ingresso sul rettilineo principale.
- Pensando alla Malesia, nel passato non è di certo mancata la pioggia. E non si esclude infatti che potrebbe tornare protagonista anche in questo fine settimana…
- 1:34.080 realizzato da Sebastian Vettel su Ferrari, il 1° ottobre 2017